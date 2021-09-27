Авторитетный научный журнал The Lancet обвинили в сексизме за то, что там назвали женщин «телами с вагинами»

Авторитетный научный журнал The Lancet обвинили в сексизме. Там обнародовали обложку своего последнего номера, на которой назвали женщин «телами с вагинами».

Об этом пишет The Telegraph.

Публикация журнала в Twitter вызвала массу недовольства: многие ученые начали отменять подписку и покидать должности рецензентов, врачи оценили эту фразу как «бесчеловечную», а активисты заявили, что такой термин только вредит дискуссии об инклюзивности.

Цитата на обложке взята из статьи под названием Period on Display. Она касается выставки, посвященной менструации, в Музее влагалища в Лондоне. Автор статьи четыре раза употребляет слово женщина, и только однажды — «тела с вагинами». Именно эту цитату решили и поместить на обложке — «Исторически анатомия и физиология тел с вагинами игнорировалась».

Хотя именно этот термин автора и пытался быть наиболее инклюзивным, чтобы обозначить не только женщин, но и другой гендер, он вызвал критическую реакцию среди ученых. В частности, в комментариях считают, что такой термин является «непростительным», а также вспомнили недавнюю статью о мужчинах с раком простаты, где их не называют «телами с пенисами».