На аттракционе в США ребенок не поверил, что нож у одного из аниматоров настоящий. Чтобы это доказать, тот ранил мальчика в ногу

В американском штате Огайо аниматор аттракциона с домом привидений, пытаясь напугать 11-летнего ребенка, ударил его ножом.

Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел на ярмарке в городе Берия. Ребенок вошел в аттракцион «Семь этажей ада», где его встретил аниматор. «Он подошел к моему сыну, держа нож, и хотел напугать мальчика, но сын ответил ему: “Это ненастоящий нож. Я не боюсь”», — рассказала мать ребенка Карен Беднарски. В доказательство мужчина швырнул нож в землю, угодив ребенку прямо в ступню.

Мальчика с глубоким порезом отвезли в пункт первой помощи, где наложили повязку. Несмотря на травму, ребенок вместе с мамой продолжили посещение этого аттракциона. Владелец заведения заявил, что на его территории действуют строгие правила и протоколы, которые не позволяют аниматорам носить какое-либо настоящее оружие.

Канал сообщает, что провинившийся 22-летний актер уволен, полиция Берии добавила, что ему выдвинули обвинения в нападении по неосторожности.