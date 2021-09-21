Президента Бразилии не впустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Он выступает против вакцинации

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер, не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В США он прилетел на Генеральную ассамблею ООН. После своих выступлений он с делегацией пошел в заведение на ужин, но в итоге ему пришлось довольствоваться пиццей.

Фотографию ужина президента опубликовали в Instagram два члена Кабмина Бразилии из делегации.

По данным СМИ, сторонники Болсонару высоко оценили «непринужденную простоту» лидера Бразилии.

Интересно, что Болсонару призывали вакцинироваться его коллеги, мэр Нью-Йорка и британский премьер-министр Борис Джонсон. Болсонару во время встречи заявил, что «пока не хочет».