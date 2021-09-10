В Швеции налоговая запретила родителям назвать ребенка Владимир Путин

В шведском городе Лахольм налоговое агентство отклонило запрос супругов, которые хотели зарегистрировать своего ребенка под именем Владимир Путин.

Об этом сообщает The Local.

Дело в том, что родители в Швеции должны сообщать имена новорожденных детей в местное налоговое агентство Skatteverket.

Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными, содержать риск возникновения проблем для носителя, также не разрешаются имена, которые похожи на фамилии.

Пока неясно, какой из этих причин налоговая обосновала отказ, но это не первый случай, когда агентство отклоняет подобные запросы. Ранее власти отказали в регистрации детей с именами Форд, Аллах, Пильзнер и Кью.