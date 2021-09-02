Японка сто дней растила свинку, а потом приготовила ее. Обо всем этом девушка снимала блог и получила шквал критики

Три месяца назад японка создала YouTube-канал под названием «Свинка, которую съедят через 100 дней», там она сначала публиковала ролики о жизни животного, а на сотый день «дружбы» зажарила поросенка.

Свинка Колби имела свой аккаунт в YouTube и Instagram, а видео о том, как она гуляет и ест собирали по 600 тысяч просмотров. Однако больше всего огласки получило видео, где свинку уже готовят. Этот ролик посмотрело почти два миллиона человек.

Многие подписчики не верили, что девушка таки приготовит свинку и даже просили ее этого не делать. Впрочем нашлись и русскоязычные комментаторы, которые сначала выразили соболезнования свинке, а затем попросили перевести на русский, по какому рецепту японка мариновала тушку.

Затем внимательные зрители заметили, что в конце ролика есть фраза на японском — «Эта история — выдумка». Однако аудитория все равно недовольна, поскольку считает, что девушки поступила как живодер. Мол, даже если убили не свинку Колби, значит, пострадало другое животное.

Читатели требовали показать Колби живым, чтобы убедиться, что приготовили не его.

2 сентября в 15:00 автор канала опубликовала еще одно видео, где появился поросенок, но здесь также нашлось место для споров. Одни считают, что это нарезка из предыдущих роликов, а другие — что это новый свин.

В любом случае, этот блог вызвал оживленное обсуждение того, насколько этично есть животных, независимо от того выросли они на попечении хозяина, или на ферме.