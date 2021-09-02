В Киеве мужчина при оформлении кредита украл телефон. Но оставил данные своих документов

В Киеве мужчина при оформлении кредита украл телефон. Но его нашли по данным документов, которые он сам предоставил продавцу.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Facebook.

«Вчера патрульных вызвали на проспект Академика Глушкова по поводу кражи. Работник магазина рассказал, что к ним пришел клиент, который хотел купить телефон в кредит. Во время оформления необходимых процедур мужчина предоставил свой паспорт и разрешил сфотографировать его с документом», — отметили там.

Пока продавец оформлял кредит, мужчина сидел за столом, где лежал и телефон. Он положил его в рюкзак, а затем вышел с ним из магазина.

По прибытии полиция вычислила вора по паспортным данным. Правоохранители установили его место жительства и задержали мужчину.

«Свою причастность к произошедшему он сначала отрицал, а потом признался, что рюкзак с телефоном, в который он уже успел вставить свою карточку находится в квартире», — рассказали в полиции.