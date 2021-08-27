Во Франции мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны под дом и сдает его на Airbnb

На севере Франции отреставрировали и переоборудовали в подземный гостевой дом бункер L479, который построили немцы во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает CNN.

Переоборудованный дом на 400 квадратных метров расположен в Сен-Пабу, на побережье региона Бретань. Мужчина по имени Серж Колли купил участок земли вокруг одного из бункеров и потратил 18 месяцев, раскапывая и ремонтируя здание. В итоге он превратил бункер в дом для аренды на восемь человек, с баром и гостиной. Арендовать его можно через сервис Airbnb.

«Мы адаптировали бункер, сохранив при этом определенную атмосферу. Мы хотели дать зданию вторую жизнь, поэтому мы не собираемся вечно жить прошлым. Мы сохранили некоторые аспекты. Вы догадаетесь, где вы находитесь, есть исторические подсказки, но это не музей», — рассказал Колли и добавил, что на стенах остались шлемы, репродукции оружия и настенные знаки.