В Южной Корее после ряда спорных судебных решений хотят криминализировать «спермотерроризм»

В Южной Корее депутат правящей Демократической партии Пек Хе Рюн подала поправки в действующие законы, чтобы признать «спермотерроризм» наказуемым сексуальным преступлением. На такой шаг она пошла после серии спорных судебных приговоров, по которым мужчин, которые тайно эякулировали на женское имущество, наказывали за «имущественный ущерб», а не за сексуально преступное поведение. Об этом сообщает The Guardian. Южнокорейское законодательство предусматривает, что преступник должен прибегнуть к насилию или запугиванию, чтобы преступление признали сексуальным (например, он должен приставать или изнасиловать). Также наказывают за сексуальные преступления в интернете.

Депутат Пек Хе Рюн своими правками стремится расширить сферу наказуемых сексуальных преступлений. Аналогичный законопроект вносила в декабре 2020 года член парламента Ли Су Чжин. Эти законопроекты еще не обсуждали на народных собраниях. Что касается «спермотерроризма», то, например, в 2019 году мужчина пропитал женские туфли спермой и был оштрафован на 500 тысяч вон (чуть больше 11 тысяч гривен) за «материальный ущерб». Суд не усмотрел в этом случае никаких юридических положений, по которым можно обвинить в сексуальных преступлениях.

В том же году мужчину приговорили к трем годам тюремного заключения по обвинению в «покушении на телесные повреждения» — он добавлял женщине в кофе свою сперму, слабительное и афродизиак, чтобы отомстить за отказ от его ухаживаний. Хотя сперму и другие выделения он добавлял в кофе и на вещи 54 раза, этот проступок не квалифицировали как сексуальное насилие.

В мае 2021 года госслужащего приговорили к штрафу в 3 миллиона вон (более 70 тысяч гривен) за семяизвержение в стакан с кофе своей коллеги, совершенное шесть раз в течение полугода. Суд признал, что его действия «испортили» качество стакана. В последние годы Южная Корея добилась определенного прогресса в улучшении правовой системы. Так, например, хранение незаконных видеороликов сексуального характера теперь карается тюремным заключением до трех лет.