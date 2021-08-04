ФБР использовало фотографии своих сотрудниц для поимки насильников

Министерство юстиции США обнаружило, что Федеральное бюро расследований использовало фотографии своих коллег-женщин для поимки подозреваемых в сексуальных преступлениях.

Об этом пишет BBC.

В отчете Минюста говорится, что фотографии потенциально могут подвергнуть персонал опасности. Также не уточняется, насколько широко была распространена эта практика. При этом агентов не обвиняют в том, что они использовали фотографии, не сообщив об этом своим коллегам.

В ходе этого расследования Минюст «узнал, что SA (специальные агенты) иногда использовали фотографии молодых женщин-служащих вспомогательного персонала, изображая из них несовершеннолетних детей или секс-работников, чтобы соблазнить преступников», — цитирует отчет издание.

Отмечается, что расследование начали после того, как один из агентов запросил «провокационные» фотографии сотрудницы для использования в тайных онлайн-операциях. При этом Минюст заявил, что сотрудницы, чьи фото использовало ФБР, не были сертифицированы для работы под прикрытием. ФБР принесло свои извинения и пообещало изменить политику в отношении таких операций.

Бюро сообщило, что только в 2020 году целевая группа под руководством Министерства юстиции, направленная на борьбу с интернет-преступлениями против детей, провела более 109 тысяч расследований, в результате которых было арестовано более 9 тысяч подозреваемых.