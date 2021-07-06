В Ирландии школьник выиграл в лотерею тысячу евро и потратил их на телят

В Ирландии в городке Балликонелл 10-летний школьник Уильям Вудс выиграл в рождественской лотерее от местного кредитного союза тысячу евро и купил на эти деньги телят.

Об этом пишет RTE.

Парень решил так распорядиться средствами, так как очень любит коров. Тысячи евро ему хватило на приобретение шести телят.

«Я горжусь тем, что купил их. Я подумал: что делать с деньгами, собирать на колледж или на телят? И я купил телят, буду их выращивать, продавать и получать прибыль», — рассказал школьник.

Он сообщил, что уход за животными значительно тяжелее, чем парень ожидал, но ему это только нравится. По словам Уильяма, во время пандемии ему не хватало встреч с друзьями, но теперь его друзья — это телята.

Мать школьника рассказала, что не удивлена таким поступком парня, потому что он пошел в своего отца-фермера.

«У него всегда была эта предпринимательская жилка. Это хорошее, здоровое времяпрепровождение для него. Оно также научит его ценить деньги», — добавила она.