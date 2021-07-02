Украинский чиновник позвал замуж сожительницу, поскольку «устал объяснять» НАПК ее имущество

Украинский чиновник позвал замуж свою сожительницу, потому что «устал объяснять» Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции о происхождении ее имущества.
Об этом в своем Facebook написал руководитель управления проведения обязательных полных проверок НАПК Сергей Петухов.
«Звонит восхищенная госпожа и с благодарностью говорит, что декларант так устал объяснять о ее имуществе после нашей проверки, что сделал ей предложение, чтобы указывать в декларации как жену», — отметил он.
По его словам, женщина даже позвала проверяющего из НАПК на свадьбу в качестве свидетеля.
- 1 апреля завершилась кампания подачи деклараций чиновниками. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК ) начало проверку деклараций 720 509 действующих должностных лиц и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.