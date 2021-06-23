Государственное предприятие, которое отвечает за качество дорог, заказало себе кроссовер Skoda Karoq с пакетом «Плохие дороги»

Государственное предприятие «Дороги Харьковщины», которое отвечает за качество местных дорог, через систему ProZorro заказало кроссовер Skoda Karoq с пакетом «Плохие дороги» за 900 тысяч гривен.

Соответствующий тендер обнародован на сайте ProZorro.

Интересно, что ГП, основным направлением деятельности которого является «организация строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения», планирует приобрести не просто кроссовер, а модель с пакетом «Плохие дороги».

Это своего рода заводской тюнинг автомобиля под условия эксплуатации, отличающиеся от тех, под которые он проектировался.