В Таиланде слон ночью ворвался в кухню местной жительницы. Она сняла все на видео

В Таиланде в приморском курортном районе Хуахин женщина посреди ночи проснулась от того, что слон копается на ее кухне. Животное просунуло голову в отверстие в стене и хоботом искало пищу, сбрасывая тарелки с грохотом на пол.

Об этом сообщает The Insider.

Слон по имени Бунчуай живет в национальном парке неподалеку и ранее уже посещал село. Дырку в стене на кухне пробил ранее в этом месяце также слон, но неясно, этот или нет.

«С самого детства я видела слонов, которые бродят по нашему городу в поисках пищи. Но это первый раз, когда они действительно повредили мой дом», — рассказала женщина. Она подозревала, что Бунчуай охотился за солью, хранившейся на ее кухне.

Эдвин Вик, директор и основатель центра спасения животных Wildlife Friends Foundation в Таиланде, сказал, что поведение слона не является чем-то необычным: «Некоторые жители этого села любят расставлять еду вокруг своих домов, чтобы накормить диких слонов, которые ночью выходят из леса. Это стало своего рода проблемой за последние 15 лет, поскольку из-за этого слоны больше не придерживаются дистанции».