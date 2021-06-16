Пауки спасались от наводнения: в Австралии регион покрылся паутиной

В Австралии регион Гиппсленд покрылся слоями тонкой паутины после того, как пострадал от сильного наводнения. Об этом сообщает CNN.

Еще в начале июня Служба по чрезвычайным ситуациям штата Виктория выпустила несколько предупреждений о наводнениях в сельской местности Гиппсленда, жителей призвали эвакуироваться — вместе с ними спасались и пауки.

Carolyn Crossley

Профессор Дитер Хочули, эколог из университета Сиднея, рассказал CNN, что его не удивляет такое количество паутины, учитывая погодные условия: «Это довольно обычное явление после наводнений».

«Когда у нас такие очень сильные дожди и наводнения, пауки, которые проводят свою жизнь на земле, больше не могут там жить и делают именно то, что мы пытаемся сделать — они перемещаются на высоту», — пояснил эколог.