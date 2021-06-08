Сборная Украины представила официальный музыкальный плейлист для Евро-2020. Сначала там были российские песни, но потом их удалили

УЕФА создала официальный музыкальный плейлист для Чемпионата Европы-2020 , а также отдельные плейлисты каждой сборной. В их создании участвовали капитаны команд и главные «диджеи раздевалок».

Все плейлисты были опубликованы на официальном аккаунте УЕФА в Spotify. В списке песен украинской национальной сборной было 9 песен — и среди них 3 трека российских исполнителей: Моргенштерна, 10AGE и Dead Blonde.

После того, как эта информация появилась в СМИ, плейлист оперативно исправили. Теперь там 50 песен и ни одного трека от российских исполнителей. Прослушать его в Spotify можно здесь.

Впоследствии в Украинской ассоциации футбола сообщили, что игроки не выбирали песни для плейлиста. Его создавали в УЕФА самостоятельно, опираясь на музыкальные чарты в странах.

«Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как «выбор игроков главной команды Украины», наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни — «Їхали козаки» группы «Тінь сонця». Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины», — пояснили там.