Сборная Украины представила официальный музыкальный плейлист для Евро-2020. Сначала там были российские песни, но потом их удалили

УЕФА создала официальный музыкальный плейлист для Чемпионата Европы-2020, а также отдельные плейлисты каждой сборной. В их создании участвовали капитаны команд и главные «диджеи раздевалок».
Об этом пишет пресс-служба УЕФА.
Все плейлисты были опубликованы на официальном аккаунте УЕФА в Spotify. В списке песен украинской национальной сборной было 9 песен — и среди них 3 трека российских исполнителей: Моргенштерна, 10AGE и Dead Blonde.
После того, как эта информация появилась в СМИ, плейлист оперативно исправили. Теперь там 50 песен и ни одного трека от российских исполнителей. Прослушать его в Spotify можно здесь.
Впоследствии в Украинской ассоциации футбола сообщили, что игроки не выбирали песни для плейлиста. Его создавали в УЕФА самостоятельно, опираясь на музыкальные чарты в странах.
«Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как «выбор игроков главной команды Украины», наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни — «Їхали козаки» группы «Тінь сонця». Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины», — пояснили там.
- 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начнется турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
- Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.