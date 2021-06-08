В Польше истребитель ошибочно обстрелял самолет, который летел с ним в паре

В Польше истребитель МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял своего партнера.

Об этом сообщает польское издание Onet.

В результате инцидента второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Сообщается, что пилот не пострадал и сумел посадить самолет. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа. Обстоятельства инцидента выясняет Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

«Безусловно, была проблема с обучением экипажей и соблюдением ими правил безопасности. Скорее всего, один из пилотов совершил неверный маневр и остался позади. В этой ситуации, соблюдая правила безопасности, он не должен был стрелять. Во время учебы допускаются ошибки, и на их основе можно приобрести новые навыки. Однако нельзя допускать, чтобы ошибка пилота привела к критической ситуации, как в этом случае», — заявил генерал Томаш Древняк, бывший инспектор польских ВВС.

Генеральное командование Вооруженных сил Польши позднее не подтвердило дружественный обстрел.

«Дело о повреждении истребителя МиГ-29 на авиаполигоне Надажице расследует комиссия. Повреждение возникло не в результате обстрела одного самолета другим. После посадки самолета техник обнаружил повреждение в нижней части фюзеляжа. Делом занимается комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации, доклад еще не готов», — заявили в ведомстве, передает TVN24.