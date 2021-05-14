В США столкнулись два самолета — один приземлился на парашюте, а второй сел с «разрезанным» хвостом

В американском штате Колорадо в воздухе над Денвером столкнулись два легких самолета, но каким-то чудом никто не пострадал.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 12 мая. Одномоторный Cirrus и двухвинтовой Metroliner «пересеклись» когда заходили на посадку в аэропорт Сентенниал. Судя по повреждениям последнего, Cirrus SR22 прорезал крылом хвост Metroliner и открыл парашют, на котором совершил жесткую посадку. Metroliner с пробитым корпусом благополучно приземлился в аэропорту.

James Richardson

Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование и устанавливает виновника аварии. В самолетах находились только пилоты. Никто из них за медпомощью не обращался.