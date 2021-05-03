В Индии на выборах победил Сталин

В Индии на региональных выборах штата Тамилнад победил политик Мутхувел Карунанидхи Сталин, более известный как М. К. Сталин, и теперь возглавит местное правительство.

Об этом сообщается на странице одной из двух ведущих партий штата «Дравида Муннетра Кажагам» (DMK).

Как отмечает Daily Mail, в интервью в 2019 году Сталин рассказывал, что он родился за четыре дня до смерти советского диктатора, и отец решил назвать его в честь Иосифа Сталина.

Также индийский Сталин вспоминал, что во время поездки в Россию в 1989 году чувствовал себя неловко из-за своего имени (Сталин — имя, Мутхувел Карунанидхи — отчество).

«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать мое имя. Когда я сказал «Сталин», многие начали смотреть на меня. Пограничники проверили мой паспорт и задали несколько вопросов, прежде чем впустили в страну. Многие люди в России не любят Сталина», — сказал он.

Несмотря на то, что Сталин был назван в честь диктатора, сам политик является ярым демократом.

По данным The Economic Times, принять присягу Сталин может 7 мая.

Также издание сообщило, что партия DMK получила 125 мест в законодательном собрании штата.