Тищенко во время поездки на Закарпатье заставлял главу таможни говорить, что «венгры наши друзья». Затем призвал повторить это на двух языках

Нардеп от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который с конца марта возглавляет областную организацию политсилы на Закарпатье, во время своей рабочей поездки в область заставил и. о. председателя Закарпатской таможни повторять, что «венгры — наши друзья».

Об этом сообщает «Новое время» и публикует видео.

Тищенко сначала возмутился, что на таможне большие очереди, на которые «смотрит вся страна». После чего призвал и. о. главы таможни Николая Пожо объяснить причину.

«Вы услышьте меня, пожалуйста, это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья», — заявил Тищенко.

Затем он призвал Пожо повторить его слова: «Говорите: венгры — наши друзья». После того, как глава таможни повторил слова нардепа, Тищенко потребовал сказать это на камеру на двух языках.

«Это безусловно [что венгры друзья]», — ответил Пожо. На что Тищенко вновь призвал повторить его слова: «Говорите на камеру, чтобы все знали».

Пожо в свою очередь отметил, что очередей на таможне нет. «Я вижу, что вы разогнали, что знали, что я еду», — ответил ему Тищенко.

«Все слышали? Руководитель таможни сказал «венгры наши друзья». И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет», — добавил Тищенко.

После этого депутат решил выяснить, когда достроят туалет. Глава таможни сказал, что деньги уже выделены и через месяц их «начнут осваивать». Тищенко призвал Пожо повторить это «всей стране».

«Говорите всей стране, что через месяц [...] Я вернусь через месяц и проверю», — добавил нардеп.