«Наші гроші»: Во Львове годовалый сын депутата стал владельцем медицинского центра

Во Львове владельцем частного медицинского центра стал годовалый сын депутата областного совета Григория Козловского — Ярема Козловский. Об этом сообщают «Наші гроші. Львів».

Дом площадью примерно 4,2 тысячи квадратных метров Ярема Козловский получил 9 апреля этого года на основании договора дарения. Это пятый, самый младший ребенок Григория Козловского, он родился 9 мая 2020 года, а через полторы недели ему исполнится один год.

Фото с сайта "Наші гроші. Львів"

Здание — это будущий частный медицинский центр с родильным домом, который строит ООО «Лемберг Медикал Центр». Владелицей компании является Юлия Козловская (жена Григория), возглавляет фирму сам Козловский. Земельный участок под это строительство компания арендует с августа 2019 года.

«Наші гроші» пишут, что почти годовалый Ярема Козловский стал владельцем недвижимости не впервые. 3 февраля этого года на него записали квартиру и два машиноместа в ЖК Avalon, 37. В тот же день он получил в собственность два помещения гостевых домов-эллингов в городе Винники (Львовская область), их адрес совпадает с «Академией футбола» Григория Козловского у Винниковского озера.

18 февраля Яреме подарили четыре квартиры и дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.