Житель Тель-Авива прокатил лошадь в лифте небоскреба. Его задержала полиция

Житель израильского Тель-Авива в одном из жилых небоскребов прокатил в лифте лошадь.

Об этом пишет Ynetnews.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения, после чего в полицию поступила жалоба от соседей. Правоохранители задержали в одной из квартир двоих мужчин, один из которых вез животное.

Предварительная проверка показала, что владелец лошади — житель соседнего небоскреба. Он катался неподалеку и решил навестить друга. По непонятной причине он взял в гости и животное, поднявшись с ним на шестой этаж.

В каком именно правонарушении подозревают задержанных, пока неизвестно. Домовой комитет уже сообщил жильцам здания, что внесет в устав запрет на катание лошадей в лифтах.