В Японии женщину арестовали за преследование полицейского, который задержал ее за преследование другого мужчины

В Японии в префектуре Нара женщину арестовали за преследование полицейского, который до этого ее задерживал за преследование другого мужчины. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

Задержанная — 37-летняя Канако Ониши. Женщина живет в префектуре Киото. В октябре прошлого года полиция Нары арестовала ее по другому делу о преследовании. Следствие вел 40-летний помощник инспектора. Впоследствии Ониши отправила ему три письма «Выходи за меня». Позже ее арестовали за нарушение закона о преследовании и приказали держаться подальше от помощника инспектора.