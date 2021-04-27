В Японии женщину арестовали за преследование полицейского, который задержал ее за преследование другого мужчины

В Японии в префектуре Нара женщину арестовали за преследование полицейского, который до этого ее задерживал за преследование другого мужчины. Об этом сообщает Tokyo Reporter.
Задержанная — 37-летняя Канако Ониши. Женщина живет в префектуре Киото. В октябре прошлого года полиция Нары арестовала ее по другому делу о преследовании. Следствие вел 40-летний помощник инспектора. Впоследствии Ониши отправила ему три письма «Выходи за меня». Позже ее арестовали за нарушение закона о преследовании и приказали держаться подальше от помощника инспектора.
Однако 22 апреля она нарушила предупреждение, направив электронное письмо офицеру: «Я хочу стать частью твоего косеки [книга семейного реестра в Японии]. Я не хочу жить отдельно. Думаю, я влюбилась».
Ониши обвинили в нарушении закона о преследовании. Женщина согласилась с этими обвинениями. По словам полиции, помощник инспектора женат и никогда не состоял в отношениях с Ониши.