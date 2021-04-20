В Киеве посадили брачного афериста, который выманил у женщин более 1,5 млн грн. Он притворялся сотрудником Администрации президента

В Киеве к 6 годам заключения приговорили брачного афериста, который выманил у своих жертв более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры.

35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже был осужден за мошенничество, после освобождения вернулся на преступный путь. В течение 2018 года, представляясь сотрудником Администрации президента, или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Приговором Днепровского районного суда Киева мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.