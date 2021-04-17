В России рэппера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков. После этого Альфа-Банк заявил, что тот не является его сотрудником

Российский рэппер Моргенштерн — Алишер Валеев — в марте стал сотрудником российского Альфа-Банка. После того как стало известно, что его обвинили в пропаганде наркотиков, в банке заявили, что музыкант никогда у них не работал, и новости о его трудоустройстве — только рекламный ход.

Об этом пишет РБК.

17 апреля от источников в московском антинаркотическом отделе МВД стало известно, что против рэппера Моргенштерна открыли дело о пропаганде наркотиков. По данным российских правоохранителей, речь идет о двух песнях музыканта — «Розовое вино — 2» и «Family».

Если вина Моргенштерна будет доказана, ему грозит до миллиона рублей штрафа по административной статье о пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств.

После этой новости в пресс-службе Альфа-Банка заявили, что рэппер не является сотрудником предприятия. В марте банк сообщал, что специально для сотрудничества с Моргенштерном создали должность директора по работе с молодежью.

«Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться о результатах», — говорили в Альфа-Банке месяц назад.

По данным пресс-службы, музыканту поставили задачу привлечь в банк 100 тысяч новых клиентов — его первый клип уже привлек более 25 тысяч.

В прошлом году Моргенштерн выпустил рекламную интеграцию Альфа-Банка «Клип за 10 лямов», который на сегодняшний день посмотрели 22 млн раз. В феврале антимонопольная служба России усмотрела в клипе признаки правонарушений и предъявила рэпперу «неприличный» образ сотрудниц банка, распитие алкоголя и призыв к несовершеннолетним уговорить своих родителей открыть им счета, что нарушает законодательство.

В Альфа-Банке заявили, что это видео — не их реклама, а собственный контент Моргенштерна.

Сегодня, после информации о якобы пропаганде наркотиков, в компании несколько изменили свой взгляд на отношения с рэппером.

«Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», — сообщили в пресс-службе банка.

Позже Альфа-Банк уточнил, что не отказывается от сотрудничества с Моргенштерном и в дальнейшем будет работать с ним «как с любым другим блогером: размещать рекламные интеграции».