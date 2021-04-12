Участник штурма Капитолия решил «уничтожить интернет», чтобы «разозлить олигархию», и начал делиться планами в сети

В США арестовали участника штурма Капитолия, который хотел взорвать серверный центр компании Amazon, что, по его мнению, должно было «уничтожить 70% интернета» и сильно «разозлить олигархию». Он открыто писал о своих насильственных планах в сети, и его легко вычислило ФБР.

28-летний Сет Аарон Пендли считал, что на серверах в 24 зданиях компании Amazon Web Services «работает 70% интернета», включая правительственные службы, и уничтожение этих зданий приведет к отключению сети и ударит по элитам, властвующим в США.

Пендли участвовал в штурме Капитолия и даже взял с собой из Техаса винтовку, но оставил ее в машине и решил не заходить в здание — он остановился у окон. Однако уже через два дня после этого события на мужчину пожаловался в ФБР пользователь одного из форумов праворадикального ополчения.

Некто под ником «Дионис» писал об опасном «эксперименте», который хотел бы осуществить с помощью взрывчатки. ФБР установили электронную почту «Диониса», связали ее с аккаунтом в Facebook и таким образом раскрыли личность Пендли.

Позже он начал переписываться с подставным лицом от ФБР, которое должно было дать ему наводку на взрывчатку. В течение февраля Пендли делился с информатором спецслужбы своими планами «уничтожить интернет», рассказывал о зданиях, которые хотел взорвать, спрашивал о взрывчатке и тому подобное.

В конце марта источник связал Пендли с агентом ФБР, который должен был передать ему взрывчатку для подрыва трех серверных зданий. Уже в апреле агент передал ему несколько ящиков взрывчатого вещества C4 и показал, как им пользоваться. Как только Пендли положил взрывчатку в свой автомобиль, его задержали.

Теперь Пендли грозит до 20 лет тюрьмы.

Как пишет BBC, Amazon Web Services действительно играют важную роль в современном интернете, размещая и обрабатывая данные самых популярных сайтов. Сбои в работе серверов могут привести к отключению услуг на несколько часов, но только для определенных регионов или пользователей и не на всех сайтах.

В 2017 году из-за серьезных сбоев в одном из центров AWS на несколько часов отключились сайты Quora и Trello. Но даже после полного уничтожения серверов, как это было во время пожара в одном из европейских центров обработки данных в начале 2021 года, временное отключение более 3 миллионов сайтов, в том числе правительственных, мало кто заметил.