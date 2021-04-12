В Китае появилась горячая линия для доносов на критиков Коммунистической партии

Управление по вопросам киберпространства Китая запустило горячую линию для сообщений о критиках Коммунистической партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на эту линию можно сообщать об интернет-пользователях, которые «искажают» историю партии, атакуют ее руководство и политику, «клевещут на национальных героев и отрицают превосходство передовой социалистической культуры» в интернете.

«Некоторые лица со скрытыми мотивами [...] распространяют в интернете исторические нигилистические искажения, злонамеренно искажая, очерняя и отрицая историю партии», — сообщило управление.

Издание объясняет, что «исторический нигилизм» — это фраза, используемая в Китае для описания сомнений и скептицизма в оценках действий и решений Компартии Китая в прошлом.

Управление не уточнило, какие наказания ждут тех, о ком будут сообщать на горячую линию. Вместе с тем пользователи интернета в Китае уже сталкиваются с тюремным заключением и другими наказаниями за публикацию контента, критикующего руководство, политику и историю партии.

Поправки к законодательству, принятые ранее в этом году, предусматривают, что людям, которые «оскорбляют, клевещут или посягают на память национальных героев Китая», грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Китайские социальные сети, которые не цензурируют подобный контент, также сталкиваются с финансовыми санкциями и временной блокировкой в соответствии с действующим законодательством.