Илон Маск опубликовал в Twitter антивакцинаторскую карикатуру на Билла Гейтса. А потом удалил

Второй самый богатый человек мира — глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск опубликовал в Twitter карикатуру на Билла Гейтса, на которой он демонстрирует «план» по сеянию страха, установлению цензуры, социального дистанцирования, развертывания обязательного вакцинирования и перезапуска mp3-плеера от своей компании Microsoft.

«Скоро вы почувствуете странное желание купить Zune... Это действительно происходит», — добавил Маск, а затем удалил свой пост.

Как сообщает Business Insider, оригинальная карикатура на основателя Microsoft принадлежит американскому художнику Бену Гаррисону, который исповедует конспирологические убеждения и поддерживает Дональда Трампа.

Однако Маск несколько отредактировал картинку. В оригинале перед социальным дистанцированием идет обвинение Дональда Трампа, после — введение военного положения и, напоследок, под числом «666», обязательная вакцинация.

На своем сайте Гаррисон в конспирологическом ключе объяснил, что Гейтс «готовил» человечество к неминуемой пандемии и продвигал ГМО и «вредные вакцины». Художник также приуменьшил опасность коронавируса и заявил, что медиа сознательно манипулируют статистикой заболеваемости, чтобы сеять страх.

«Почему бывший компьютерный задрот и магнат так заинтересовался вакцинацией и болезнями? Вероятно, потому что его состояние превышает $100 миллиардов, и он считает, что владеет миром», — написал Гаррисон, обвиняя Гейтса в планах уменьшить количество населения.

Маск обрезал авторство карикатуры, подвинул вакцинацию на место Трампа и военного положения, и за ними добавил плеер Zune от компании Microsoft, который в 2006 году конкурировал с iPod, а в 2011 году был снят с производства.

Непонятно, что Маск хотел этим сказать и почему удалил пост. Раньше он высказывал скепсис относительно вакцинации и заявлял, что не будет делать прививку от коронавируса.

Ранее в этом году карикатуриста Гаррисона забанили в Twitter. В его работах прослеживается приверженность праворадикальным теориям заговоров, в частности QAnon.