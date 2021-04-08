Водитель экскаватора Суэцкого канала пожаловался на мемы. Всеобщее внимание заставило его больше работать

Водитель экскаватора Суэцкого канала, который участвовал в работах по освобождению 400-метрового контейнеровоза MV Ever Given, пожаловался на мемы и шутки со своим участием. Всеобщее внимание заставило его усерднее работать.

Об этом пишет Insider, журналист которого пообщался с водителем.

28-летний Абдулла Абдель-Гавад попал в кадр фотографа 25 марта во время расчистки грунта возле огромного судна. Это фото разошлось на сотни мемов, в которых обыгрываются различные жизненные ситуации с глобальными проблемами для решения которых выбраны соизмеримо неадекватные инструменты.

Абдулле мемы смешными не показались. По его словам, он испытывал колоссальное давление, в том числе от начальства. Кроме этого присутствовал страх — настолько близко возле огромного судна на краю глиняного обрыва работать было тяжело. Двое водителей экскаваторов до Абдуллы отказались работать на участке.

«Если вы видите размер корабля и размер экскаватора, это просто ужас», — рассказал он. Главное опасение было в том, что ковш мог дестабилизировать положение судна на мели. Абдулла боялся падения контейнеров или завала на бок всего корабля.

Мировое внимание и шутки, по словам Абдуллы, мотивировали его усерднее работать. Несколько смен подряд прошли всего с трехчасовым с перерывом на сон.

«Я действительно был мотивирован, потому что хотел, чтобы мир в конце сказал: «Он сделал это [снял с мели судно]», — сказал Абдулла.

Некоторые активисты в начале апреля писали про Абдуллу. Один из них рассказал, что «человек с зарплатой $190 в месяц спасает мировую торговлю».