Житель Чехии сдал полиции розовый танк и артиллерийскую установку. В стране оружейная амнистия

Житель чешского региона Градец-Кралове в рамках оружейной амнистии сдал полиции розовый советский танк Т-34-85 и самоходную артиллерийскую установку SD-100, которую в 1950-х Чехословакия производила по лицензии как копию СУ-100.

Об этом сообщается в Twitter чешской полиции.

Технику мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что она достаточно небоеспособна согласно новым требованиям. Он подумал, что орудия техники могут стрелять, и обратился в полицию.

Правоохранители с военными проверили технику и пришли к выводу, что она относится к категории «запрещенное вооружение». Исправные боевые элементы техники теперь должны «деактивировать до правовой нормы».