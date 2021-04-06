Победительницу конкурса «Миссис Шри-Ланка-2020» заподозрили в том, что она разведена. У нее отобрали корону прямо на сцене

В национальном отборочном конкурсе «Миссис Мира» на Шри-Ланке у победительницы прямо на сцене забрали призовую корону, поскольку решили, что женщина в разводе. Позже оказалось, что она до сих пор находится в браке, и ей вернули статус, однако во время снятия короны ей нанесли травму.

Об этом пишет BBC.

Во время трансляции на национальном телевидении страны в воскресенье Пушпику Де Силва сначала объявили победительницей конкурса «Миссис Шри-Ланка-2020» и закрепили на ее голове корону. Однако через некоторое время на сцене появилась с объявлением победительница конкурса «Миссис Мира-2019» Каролина Жюри.

По ее словам, Пушпика Де Сильва разведена, а поскольку в соревновании принимают участие только замужние женщины, ее необходимо дисквалифицировать и передать статус ее сопернице.

«Есть правило, которое запрещает участвовать женщинам, которые уже были женаты и развелись, и я предпринимаю меры для передачи короны второму месту», — сказала Жюри.

Миссис Мира-2019 попыталась снять с головы победительницы корону, но та была хорошо закреплена.

В итоге, несмотря на сдержанные протесты, корону сняли и передали новой победительнице, на которую перенаправили поздравления, объятия и аплодисменты. Возмущенная Де Сильва ушла со сцены.

Позже организаторы извинились перед Де Сильва, которая разъехалась с мужем, однако не развелась. Ей вернули корону и звание Миссис Шри-Ланка-2020.

«Впервые в истории Миссис Мира, не просто в Шри-Ланке, меня унизили, и мою корону вырвали на глазах у всех», — написала она.

Женщина отметила, что из-за действий миссис Мира-2019 получила травму головы. Де Сильва проживает со своим сыном, отдельно от мужа, но юридически они до сих пор состоят в браке.

«Сейчас много одиноких матерей как я, страдающих на Шри-Ланке. Эта корона посвящена им, этим одиноким матерям, которым приходится воспитывать детей одним», — заявила Де Сильва позже.

Руководство конкурса пообещало разобраться, а полиция проводит расследование действий Жюри. Отбор на «Миссис Мира» на Шри-Ланке считается важным конкурсом, который посещает и жена премьер-министра.