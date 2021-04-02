Uber заплатит более миллиона долларов слепой клиентке за то, что водители 14 раз отказывались везти ее с собакой-поводырем

Сервис заказа поездок Uber заплатит $1,1 миллиона слепой американке Лизе Ирвинг, поскольку водители 14 раз отказывались везти ее из-за собаки-поводыря, оскорбляли или высаживали не в том месте. Независимый арбитр постановил, что водители дискриминировали женщину из-за ее инвалидности.

Об этом сообщает BBC.

По словам Ирвинг, некоторые водители ругались на нее, когда видели собаку, а один прервал поездку и заявил, что женщина уже прибыла на место. Жительница Сан-Франциско также сообщила, что несколько раз оказывалась в сложном положении из-за отказа водителей Uber, в частности опоздала на работу и была уволена.

Компания в свою очередь апеллировала к тому, что водители, которые отказали истцу, были не сотрудниками, а подрядчиками, поэтому Uber не может за них отвечать.

Представитель Ирвинг отметил, что она неоднократно жаловалась компании, и та не сообщила водителям о необходимости соблюдать закон, по которому перевозчики не могут отказывать людям с собаками-поводырями.

Uber не в первый раз сталкивается с судебными исками со стороны сообщества слепых в США. В 2014 году Федерация слепых подала в суд из-за правила компании относительно собак-поводырей. Дело урегулировали через три года — Uber согласилась убедить своих водителей в необходимости соблюдать закон.

По словам Ирвинг, ей очень жаль, что дело дошло до суда, и она была бы счастлива, если бы вместо этого водители просто уважали ее права.