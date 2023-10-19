У Варшаві чоловік прикинувся манекеном у вітрині магазину, щоб його пограбувати

Пекельце

Warsaw Police

У Варшаві 22-річний чоловік прикинувся в торговому центрі манекеном у вітрині одного з магазинів, щоб після його закриття піти по інших відділах і пограбувати ювелірний стенд.

Про це повідомляє BBC.

Співробітники та покупці не помітили нічого незвичайного, оскільки чоловік стояв біля вікна з пакетом і зливався з кількома манекенами. Поліція повідомила, що він стояв нерухомо, а після закриття пройшов через різні відділи, перш ніж забрати коштовності. Зрештою його помітили співробітники служби безпеки. Чоловіка зняли камери відеоспостереження, коли він прослизнув під частково відкриті ролети магазину одягу.

Цей чоловік ще фігурує у кількох інцидентах із пограбуваннями, але в інших торгових центрах. В одному випадку він нібито взяв гроші з кас і намагався вкрасти речі після закриття магазину, в іншому він пізно пообідав у ресторані іншого торгового центру та дочекався його закриття, потім пішов до магазину одягу й «обміняв свій одяг на новий», а потім знову повернувся до ресторану, щоб ще раз поїсти.

Зараз чоловік вже під арештом. Його звинувачують у крадіжці та зламі, йому загрожує 10 років вʼязниці.