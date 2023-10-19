У Варшаві чоловік прикинувся манекеном у вітрині магазину, щоб його пограбувати

У Варшаві 22-річний чоловік прикинувся в торговому центрі манекеном у вітрині одного з магазинів, щоб після його закриття піти по інших відділах і пограбувати ювелірний стенд.

Про це повідомляє BBC.

Співробітники та покупці не помітили нічого незвичайного, оскільки чоловік стояв біля вікна з пакетом і зливався з кількома манекенами. Поліція повідомила, що він стояв нерухомо, а після закриття пройшов через різні відділи, перш ніж забрати коштовності. Зрештою його помітили співробітники служби безпеки. Чоловіка зняли камери відеоспостереження, коли він прослизнув під частково відкриті ролети магазину одягу.

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Цей чоловік ще фігурує у кількох інцидентах із пограбуваннями, але в інших торгових центрах. В одному випадку він нібито взяв гроші з кас і намагався вкрасти речі після закриття магазину, в іншому він пізно пообідав у ресторані іншого торгового центру та дочекався його закриття, потім пішов до магазину одягу й «обміняв свій одяг на новий», а потім знову повернувся до ресторану, щоб ще раз поїсти.

Зараз чоловік вже під арештом. Його звинувачують у крадіжці та зламі, йому загрожує 10 років вʼязниці.