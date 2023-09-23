У Греції отара овець зʼїла 100 кг канабісу з теплиці

Пекельце

Daniel Sandvik / Unsplash

У Греції отара овець, що паслися на рівнині Фессалія, забралася в теплицю з медичним канабісом. Тварини зʼїли близько ста кілограмів.

Про це пише грецьке видання Greek Reporter.

Коли пастух повернувся по вівці, помітив, що ті дивно поводяться. А власник теплиці побачив, що його врожай зник.

«Я не знаю, сміятися через це чи плакати. У нас була спека, і ми втратили багато врожаю. У нас були повені, ми втратили майже все. А тепер це… Отара зайшла в теплицю і з’їла те, що залишилося. Я не знаю, що сказати, чесно», — додав власник.

У 2017-му Греція легалізувала використання канабісу в медичних цілях, а через рік дозволила вирощувати його. Для рекреаційних цілей канабіс заборонений.