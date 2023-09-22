Військовий втік із частини й закликав ДБР спіймати його, якщо зможуть. А вони змогли
- Автор:
- Софія Телішевська
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ДБР затримало військового, який втік з місця служби та зухвало закликав правоохоронців його спіймати.
У військо він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий термін у Полтаві, вирішив, що цього достатньо, і просто самовільно залишив розташування частини.
Чоловік переховувався в Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього в соцмережах втікач публікував відео з провокативними заявами.
Працівники ДБР доволі швидко затримали військовослужбовця й повідомили йому про підозру в самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).
Тепер дезертиру загрожує 10 років вʼязниці.