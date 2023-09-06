В Австралії коала обʼїдала евкаліптову рощу — вона завдала збитків на тисячі доларів

Пекельце

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В Австралії тижнями поспіль власник евкаліптової рощі намагався зрозуміти, хто їсть його саджанці. Винив кіз і опосумів, але виявилося, що це була одна коала. Її спіймали на гарячому.

Про це пише BBC.

Одного разу власник навідався на територію і побачив коалу, яка сиділа серед обʼїдених евкаліптів і навіть не рухалася через переїдання.

Зараз співробітники будують захисну огорожу навколо евкаліптів, щоб перешкодити коалі на імʼя Клод. Вона з’їла кілька тисяч рослин — власник зазнав збитків на $3 800.

Іронічно, що евкаліпти, які масово зʼїдала коала, вирощували, щоб збільшити середовище існування коал у регіоні, адже вид перебуває під загрозою зникнення. Якщо не вжити термінових заходів, то коали зникнуть на східному узбережжі Австралії до 2050 року.