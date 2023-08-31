У Китаї молодятам пропонують гроші, якщо нареченій менше 25 років
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У повіті Чаншань молодим парам пропонують «винагороду» за укладання шлюбу — $138. Але є умова — наречена має бути віком до 25 років.
Про це пише Sky News.
Торік кількість шлюбів у Китаї рекордно впала, заразом знизилася народжуваність, тому влада намагається змінити цю тенденцію «винагородами» за шлюб і субсидіями на догляд за дітьми.
Багато жінок у Китаї не хочуть мати більше дітей або взагалі мати їх через високі витрати на догляд за ними й вплив на карʼєру. До того ж у країні досі існує гендерна дискримінація та стереотипи щодо жінок, які доглядають за дітьми.
Водночас партія не схвалює позашлюбне народження дітей, тому зменшення кількості шлюбів прямо впливає на народжуваність у Китаї.
- Японське місто вибачилося за листівки з порадами для вагітних. Серед них — догоджати чоловіку, масажувати його, робити хатню роботу з усмішкою і не засмучуватися «через дрібниці». Нині населення Японії скоротилося до рекордного рівня. За рік — на 800 тисяч людей. Старіння населення Японії наразі впливає майже на всі аспекти суспільного життя. Понад половину всіх муніципалітетів мають знелюднені райони, а школи зачиняються.