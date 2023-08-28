Японія скаржиться на дзвінки із погрозами з Китаю після скиду води з «Фукусіми». Погрожують ресторанам і акваріумам

Пекельце

Vic Bai / Flickr

Японія поскаржилася Китаю на те, що її підприємства та установи почали отримувати образливі телефонні дзвінки з приводу викиду забрудненої води з АЕС «Фукусіма-1» в Тихий океан.

Про це повідомляє BBC.

Дзвінки надходять із номерів із китайськими кодами. В одну мережу ресторанів у Фукусімі надійшло понад тисячу дзвінків. За словами влади, дзвінки почалися після викиду води з Фукусіми — до урядових відомств, шкіл і навіть до акваріуму.

Ті, хто телефонують, говорять китайською, японською та англійською мовами, іноді використовують ненормативну лексику. Вони говорять, що незгодні з рішенням Японії випустити в океан очищену ядерну воду.