Японія скаржиться на дзвінки із погрозами з Китаю після скиду води з «Фукусіми». Погрожують ресторанам і акваріумам

Японія поскаржилася Китаю на те, що її підприємства та установи почали отримувати образливі телефонні дзвінки з приводу викиду забрудненої води з АЕС «Фукусіма-1» в Тихий океан.
Про це повідомляє BBC.
Дзвінки надходять із номерів із китайськими кодами. В одну мережу ресторанів у Фукусімі надійшло понад тисячу дзвінків. За словами влади, дзвінки почалися після викиду води з Фукусіми — до урядових відомств, шкіл і навіть до акваріуму.
Ті, хто телефонують, говорять китайською, японською та англійською мовами, іноді використовують ненормативну лексику. Вони говорять, що незгодні з рішенням Японії випустити в океан очищену ядерну воду.
- 24 серпня Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан, щоб звільнити місце на пошкодженій атомній електростанції. Понад мільйон тонн води скинуть протягом наступних 30 років. Вода накопичувалася від 2011 року, коли станція сильно постраждав від цунамі. Протягом наступних трьох місяців будуть проводити щотижневі перевірки безпечності води. Японія заявляє, що вода є безпечною, і МАГАТЕ схвалило цей план.
- Воду фільтрують для видалення більшості радіоактивних елементів, а потім розбавляють для зниження рівня тритію — це радіоактивний ізотоп водню, який важко відокремити від води.
- Китай називав рішення про скид води «надзвичайно егоїстичним і безвідповідальним вчинком». У Південній Кореї були протести, протестувальники в Сеулі навіть спробували штурмувати японське посольство. 27 серпня Південна Корея заявила, що направила експертів-ядерників на «Фукусіму» для спостереження за процесом скидання води.