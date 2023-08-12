«Відсутність поваги». Іспанські нудисти поскаржились уряду на вдягнених людей на їхніх пляжах

Пекельце

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В Іспанії Федерація натуристів-нудистів Каталонії надіслала листа уряду регіону з проханням вирішити проблему «дискримінації». Нудисти втомилися від того, що люди приходять на нудистські пляжі в купальниках.

Про це очільник федерації Сейгмон Ровіра розповів в інтервʼю The Guardian.

«Раніше люди приходили на нудистський пляж і або йшли, або роздягалися. Тепер вони залишаються у своїх купальниках. Але чого вони не розуміють, то це того, що якщо їх багато, вони зрештою змушують нас почуватися некомфортно. Це відсутність поваги», — заявив Ровіра.

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За його словами, туристи, які активно шукають віддалені місця, часто не беруть до уваги нудистський характер деяких пляжів і фотографують оголених відпочивальників. Також одягнені відвідувачі пляжу часто ігнорують знаки, які вказують на те, що пляж призначений спеціально для нудистів.