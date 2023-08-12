«Відсутність поваги». Іспанські нудисти поскаржились уряду на вдягнених людей на їхніх пляжах

В Іспанії Федерація натуристів-нудистів Каталонії надіслала листа уряду регіону з проханням вирішити проблему «дискримінації». Нудисти втомилися від того, що люди приходять на нудистські пляжі в купальниках.

Про це очільник федерації Сейгмон Ровіра розповів в інтервʼю The Guardian.

«Раніше люди приходили на нудистський пляж і або йшли, або роздягалися. Тепер вони залишаються у своїх купальниках. Але чого вони не розуміють, то це того, що якщо їх багато, вони зрештою змушують нас почуватися некомфортно. Це відсутність поваги», — заявив Ровіра.