Мешканцям Північної Кореї наказали захищати портрети родини Кім під час шторму
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
Офіційна газета Північної Кореї Rodong Sinmun наголосила, що мешканці КНДР повинні захищати портрети своїх правителів під час тропічного шторму Ханун, що найближається до Корейського півострова.
Про це пише CNA.
Очікують, що шторм обрушиться на КНДР у пʼятницю, 11 серпня. Він уже вирує у південних регіонах Японії та в Південній Кореї.
У повідомленні газети йдеться, що «основна увага» північнокорейців має бути зосереджена на убезпеченні пропагандистських портретів, статуй, мозаїк, фресок та інших памʼятників родини Кім. А чиновникам рекомендували переконатися, що на економіку країни не вплинуть «будь-які стихійні лиха».
- Раніше у КНДР заборонили називати дівчат іменем доньки Кім Чен Ина. Влада заявила, що імʼя доньки північнокорейського лідера тепер зарезервоване для осіб «найвищої гідності».