Марк Цукерберг опублікував перший твіт за 11 років і пожартував у ньому з Ілона Маска
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Засновник Meta Марк Цукерберг опублікував свій перший твіт за 11 років у день, коли його компанія випустила аналог Twitter.
Про це пише Bloomberg.
Засновник Meta не зʼявлявся у Twitter з 2012 року, а 6 липня 2023 запостив фотографію ідентичних Людей-Павуків, які вказують один на одного.
Невдовзі після цього Ілон Маск відповів Цукербергу.
«Набагато краще бути атакованим незнайомцями у Twitter, ніж потурати фальшивому щастю в Іnstagram, що приховує біль», — написав Маск.
- Компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години. На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. Так, 1 липня він вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював цю межу. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій. До того ж 1 липня стався збій у Twitter.
- 21 червня Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки у клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував в Instagram скриншот твіту Маска з підписом: «Надішліть мені місцезнаходження». Маск відповів двома словами: «Октагон Вегас».