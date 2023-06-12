У Бельгії український біженець виграв у лотерею €500 тисяч. Каже, що віддасть частину грошей на відновлення України

Пекельце

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У Бельгії біженець з України виграв €500 тисяч завдяки лотерейній картці, яку купив за €5 минулого місяця на заправці.

Про це пише Reuters з посиланням на бельгійську національну лотерею.

Особистість переможця не розкривають, але відомо, що йому від 18 до 24 років, і він уже рік живе в столиці країни Брюсселі.

За словами речника лотереї, українець мав змішані почуття щодо виграшу, тому що не може бути цілком щасливим з огляду на війну росії проти України.

Водночас біженець планує витратити гроші на свято з усіма, хто допоміг йому налагодити життя в Бельгії, а також переказати частину коштів на допомогу українцям і на відновлення України.