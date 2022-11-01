У Китаї чоловік виграв у лотерею майже $30 мільйонів, але приховує це від дружини та дітей

У Китаї чоловік приховує від дружини та дитини, що виграв у лотерею джекпот у розмірі $29,9 мільйона, адже хвилюється, що виграш може зробити їх ледащими.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чоловік, який назвався Лі, сам вирушив у лотерейну контору у місті Наньнін, щоб отримати приз. На фотографіях він приймає виграш у яскраво-жовтому костюмі, що закриває голову.

«Я не сказав своїй дружині та дитині, побоюючись, що вони будуть надто самозадоволені, не працюватимуть або нестаранно працюватимуть у майбутньому», — сказав чоловік.