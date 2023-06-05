Через зйомки фільму «Барбі» у світі виник дефіцит рожевої фарби

Пекельце

Warner Bros. Pictures

Художник-постановник фільму «Барбі» Сара Грінвуд розповіла в інтервʼю Architectural Digest, що для пофарбування декорацій знадобилося стільки рожевої фарби, що її використання призвело до глобального дефіциту флуоресцентного відтінку фарби Rosco.

За словами Грінвуд, для неї було важливим зберегти «дитяче» у фільмі, тому вона хотіла, аби все було яскравим і рожевим, а ще прагнула надмірності.