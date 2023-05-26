У Перу вилучили 58 кілограмів кокаїну. Його розфасували в пакети зі свастикою

Пекельце

Associated Press

У Перу на кораблі виявили 58 кілограмів кокаїну. Його розфасували в пакети зі свастикою та написами «Гітлер».

Про це пише The Associated Press.

Вантаж знайшли в морському контейнері на кораблі під прапором Ліберії. Його планували відправити з порту на півночі Перу до Європи. Наркотики ховали в контейнері зі спаржею.

Associated Press

Це перший випадок в історії Перу, коли поліція з боротьби з наркотиками заявила про вилучення партії кокаїну із символікою нацистської Німеччини.

За даними ООН, Перу посідає друге місце у світі за виробництвом листя коки і друге місце за виробництвом кокаїну.