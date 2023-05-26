У Перу вилучили 58 кілограмів кокаїну. Його розфасували в пакети зі свастикою

У Перу на кораблі виявили 58 кілограмів кокаїну. Його розфасували в пакети зі свастикою та написами «Гітлер».
Про це пише The Associated Press.
Вантаж знайшли в морському контейнері на кораблі під прапором Ліберії. Його планували відправити з порту на півночі Перу до Європи. Наркотики ховали в контейнері зі спаржею.
Це перший випадок в історії Перу, коли поліція з боротьби з наркотиками заявила про вилучення партії кокаїну із символікою нацистської Німеччини.
За даними ООН, Перу посідає друге місце у світі за виробництвом листя коки і друге місце за виробництвом кокаїну.
- В Еквадорі накопичився надлишок конфіскованого у злочинців кокаїну, його вирішили використовувати в будівельних матеріалах. Конфісковані блоки кокаїну подрібнюють у промислових машинах на заводі з утилізації відходів, змішують отриманий порошок із цементом, піском і водою та створюють з цієї суміші бетонні блоки. Такий метод утилізації називається інкапсуляцією.
- У 2022 році в Колумбії вилучили рекордну кількість кокаїну — 671 тонну. А цього року Військово-морський флот Нової Зеландії в Тихому океані перехопив плавучу партію кокаїну — це найбільший в історії країни арешт наркотиків.