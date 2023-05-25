У Фінляндії банк заморозив рахунки жінки через страховку собаки на імʼя Іра. Програма розцінила це як порушення санкцій ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Yle
Банк заблокував рахунки мешканки Фінляндії, яку запідозрили в порушенні європейських санкцій. Усе через собаку на імʼя Іра.
Про це пише Yle.
Власниці собаки з фінського міста Гейнола Мінні Мунте заблокували банківський рахунок через фінансову операцію з позначкою Iran vakuutus (у перекладі з фінської «страховка Іри»). Жінку підозрювали у порушенні санкцій ЄС проти Ірану.
Економічні санкції Євросоюзу поширюються не лише на держави та компанії, а й на приватних осіб. Моніторинг дотримання обмежень у Фінляндії здебільшого здійснюють автоматично — штучний інтелект шукає ключові слова та імена людей із санкційних списків.
Автоматична система контролю банку зафіксувала в полі призначення платежу слово «Іран» і миттєво заблокувала переказ. Згодом усі рахунки Мінні Мунте були заморожені.
«Першою реакцією було здивування, я навіть не чула, що банк відслідковує певні слова у переказах. Протягом тижня діапазон моїх емоцій змінювався від гніву до сильного сміху», — розповіла жінка.
- 22 травня Рада Євросоюзу схвалила новий пакет санкцій проти Ірану. До переліку додали ще пʼятьох людей і дві організації, відповідальні за порушення прав людини в країні.
- Це вже восьмий пакет європейських санкцій проти Ірану. Загалом ЄС запровадив санкції проти 216 фізичних та 37 юридичних осіб з цієї країни. Підсанкційним особам заборонений вʼїзд до країн Європейського Союзу, а їхні активи в ЄС заморозять. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для репресій, і техніки для моніторингу телекомунікацій.