У Фінляндії банк заморозив рахунки жінки через страховку собаки на імʼя Іра. Програма розцінила це як порушення санкцій ЄС

Банк заблокував рахунки мешканки Фінляндії, яку запідозрили в порушенні європейських санкцій. Усе через собаку на імʼя Іра.

Про це пише Yle.

Власниці собаки з фінського міста Гейнола Мінні Мунте заблокували банківський рахунок через фінансову операцію з позначкою Iran vakuutus (у перекладі з фінської «страховка Іри»). Жінку підозрювали у порушенні санкцій ЄС проти Ірану.

Собака Іра Yle

Економічні санкції Євросоюзу поширюються не лише на держави та компанії, а й на приватних осіб. Моніторинг дотримання обмежень у Фінляндії здебільшого здійснюють автоматично — штучний інтелект шукає ключові слова та імена людей із санкційних списків.

Автоматична система контролю банку зафіксувала в полі призначення платежу слово «Іран» і миттєво заблокувала переказ. Згодом усі рахунки Мінні Мунте були заморожені.

«Першою реакцією було здивування, я навіть не чула, що банк відслідковує певні слова у переказах. Протягом тижня діапазон моїх емоцій змінювався від гніву до сильного сміху», — розповіла жінка.